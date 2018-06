Stuttgart/Istanbul Deutsche Geschäftsfrau in türkischer Abschiebehaft

Berlin.

Die türkischen Behörden haben eine deutsche Geschäftsfrau in Abschiebehaft genommen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte am Freitag in Berlin: "Wir hoffen, dass die Situation bald geklärt wird." Die deutsche Botschaft in Ankara und das Generalkonsulat in Istanbul seien mit der Angelegenheit befasst.