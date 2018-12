Stuttgart-Bad Cannstatt.

Eine 14-Jährige ist am Dienstag (18.12.) von einem Jeep erfasst und schwer verletzt worden. Das Mädchen hatte gegen 7.35 Uhr die Auerbachstraße an einem Zebrastreifen überquert und war dabei von dem Jeep Cherokee erfasst und zu Boden geschleudert worden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.