Stuttgart Journalistenverband: Bekenntnis zu Qualitätsjournalismus

Stuttgart.

Vor Beginn des Zeitungsverleger-Kongresses in Stuttgart hat der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) die schlechten Arbeitsbedingungen in Redaktionen angeprangert. "Weiterhin die Redaktionen personell auszudünnen oder gar zu schließen, ist keine Lösung, um Qualitätsjournalismus zu erhalten", monierte der DJV Baden-Württemberg. Dazu gehöre auch eine anständige Bezahlung der Beschäftigten. Stattdessen umgingen die Verleger Tarife, setzten auf einen Sparkurs und hielten nicht die allgemeinen Vergütungsregeln ein. Gleichzeitig falle in den Redaktionen immer mehr Arbeit an.