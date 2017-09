Stuttgart Kammern betonen Wert der Ausbildung

Stuttgart.

Auf der zunehmend schwierigen Suche nach den Auszubildenden nehmen die Industrie- und Handelskammern (IHK) im Südwesten verstärkt die Eltern in den Blick. "Ohne die Eltern geht es einfach nicht", sagte die Präsidentin der IHK Region Stuttgart, Marjoke Breuning, am Freitag zum Start des Ausbildungsjahres. "Sie spielen bei der Berufswahl eine entscheidende Rolle." In diesen Tagen beginnen landesweit 40 650 junge Menschen ihre Ausbildung in einem Betrieb aus den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistungen - ein Mini-Zuwachs von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.