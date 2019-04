Stuttgart Kampf für saubere Luft: Hightech-Asphalt am Neckartor

"Insgesamt hat sich die Schadstoffbelastung der Luft in den letzten Jahren aufgrund zahlreicher Luftreinhaltemaßnahmen deutlich verbessert", sagte am Montag der Leiter der Abteilung Straßenverkehr und Straßeninfrastruktur im Verkehrsministerium, Andreas Hollatz. In der Landeshauptstadt waren zuletzt zwar die Feinstaubwerte gesunken. Bei den Stickstoffdioxiden wurde im vergangenen Jahr an der Messstelle am Stuttgarter Neckartor allerdings noch ein durchschnittlicher Wert von 71 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft registriert - die höchste registrierte Belastung in Deutschland. Erlaubt ist in der EU ein Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.

Trotzdem kündigte die grün-schwarze Landesregierung in der vergangenen Woche bereits an, angesichts neuer Prognosen zur Luftreinhaltung auf flächendeckende Fahrverbote für Diesel der Euronorm 5 in Stuttgart zu verzichten. Es kämen allenfalls nur noch einzelne, streckenbezogene Verbote in Betracht, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). "Aber wir tun alles, um das auch zu vermeiden."

Schon im Februar hatte die Koalition Zeitpläne für Luftreinhaltungsmaßnahmen in Stuttgart festgezurrt. Ein Teil davon: der Hightech-Asphalt am Neckartor. Die Deckschicht des Straßenbelags der Firma Strabag enthält Titandioxid, das Stickoxide in unschädliche Stoffe umwandelt, wie Verkehrsministerium und Stadt Stuttgart mitteilten. Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet. Die Ergebnisse sollen im Sommer vorliegen.