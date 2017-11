Stuttgart/Karlsruhe Sozialminister will Drogenkonsumräume rechtlich ermöglichen

Der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) habe sich bereits mit der Bitte an die Landesregierung gewandt, die für die Pläne erforderliche Rechtsverordnung zu erstellen. Lucha unterstütze das Vorhaben, das eine Ausstiegsberatung und medizinische Betreuung umfassen solle. "Der erste Kampf gilt der Suchtprävention. Aber wir wollen diejenigen, die süchtig sind, nicht sich selbst überlassen", sagte ein Sprecher des Sozialministeriums der Zeitung.

Bislang haben sechs Bundesländer von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, per Rechtsverordnung den Betrieb von Drogenkonsumräumen zu ermöglichen. Ob Baden-Württemberg dem Beispiel von Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland folgt, hängt dem Bericht zufolge nun an Innenminister Thomas Strobl und an Justizminister Guido Wolf: Den Häusern der beiden CDU-Politiker liege seit Dienstagabend ein Entwurf des Sozialministers vor, der Drogenkonsumräume erlauben würde. Man werde den Entwurf sorgfältig fachlich prüfen, teilten die beiden CDU-Ministerien laut dem Bericht auf Nachfrage mit.