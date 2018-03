Stuttgart Kater überlebt 120-Kilometer-Reise unter Motorhaube

Die Polizei half der jungen Frau am Sonntag, den Kater unterzubringen. Das Tier kam zuerst in eine Klinik und ist nun in einem Stuttgarter Tierheim. Dem Kater geht es nach Auskunft der Tierheim-Leiterin, Marion Wünn, gut. Ob sich der Besitzer meldet, ist fraglich. Kliem zufolge ist das Tier weder gechippt noch tätowiert und auch nicht kastriert. "Ich habe den Kater schon im Tierheim besuchen wollen, doch er ist in Quarantäne", sagte Kliem. "Wenn sich kein Besitzer meldet, dann überlege ich, den Kater zu adoptieren."

Kliem hatte den Wagen in Illertissen stehen lassen, als sie mit Bekannten für einen Skiausflug verreiste, schrieb der SWR. Tierarzt Markus Geiger vom Tierklinikum Neu-Ulm mutmaßte, dass sich der Stubentiger vor Kälte im Motorraum schützen wollte oder seiner Beute nachjagte und anschließend keinen Weg heraus fand. Nicht selten endeten solche Fahrten tödlich, sagte er.