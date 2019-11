Stuttgart Kein Silvester-Feuerwerk in der Innenstadt

Landkreis Ludwigsburg Eine Verletzte nach Frontalzusammenstoß bei Kirchheim

Kirchheim (dpa/lhe) - Eine Verletzte und mehrere kaputte Autos: Auf der Bundesstraße 27 bei Kirchheim (Landkreis Ludwigsburg) sind am Dienstagabend zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Die 78-Jährige Fahrerin, die in den Gegenverkehr geraten war, wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.