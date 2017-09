Stuttgart Kirchliche Telefonseelsorge verlangt staatliche Hilfe

Stuttgart.

Die Telefonseelsorgen der evangelischen und katholischen Landeskirchen verlangen für ihre Dienste staatliche Unterstützung. Dazu stünden die Verantwortlichen in Verhandlungen mit dem Sozialministerium, sagte Thomas Krieg, der Leiter des katholischen Teils der Telefonseelsorge den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung" (Samstag). "Wir halten rund um die Uhr einen Dienst vor, den es sonst so nicht gibt und wir decken im Gesundheitsbereich Lücken ab." Zunehmend würden Therapeuten in der Urlaubszeit an den kostenlosen Dienst der Telefonseelsorge verweisen. Gelder, die im Gesundheitssystem für solche Angebote zur Verfügung stünden, kämen bei der Telefonseelsorge aber nicht an.