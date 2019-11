Stuttgart Klimastreik am Freitag: Das plant Fridays for Future

Das ist geplant

Vom Nordbahnhof, dem Erwin-Schoettle-Platz und dem Hölderlinplatz werden laut Fridays for Future die Demonstranten ab 12 Uhr Richtung Hauptbahnhof starten. Dort wird um 13.30 Uhr eine Kundgebung beginnen. Neben Wissenschaftlern und Poetry Slammern sollen auch Musiker wie Raggabund, die Songwriterin Constanza und Clemens Rehbein von Milky Chance auf der Bühne stehen.

Das fordern Fridays for Future

Mitglieder von Fridays for Future Baden-Württemberg haben am 20. November im Stuttgarter Landtag ihre Forderungen an Ministerpräsident Winfried Kretschmann gestellt. Diese lauten:

Einführung eines CO2- Schattenpreises von mindestens 180 € pro Tonne CO2-Äquivalent

Kohleausstieg in Baden-Württemberg bis spätestens 2030

Verpflichtende Wärme- und Kälteplanung für alle Kommunen

Dachflächen konsequent für Solarenergie nutzen

Landflächennutzung für Wind- und Solar-Anlagen erleichtern und Landesziele nach Potential verpflichtend auf Regionen verteilen

Klimaschutzpakt mit der Industrie ÖPNV erheblich aus- und den städtischen Verkehr umbauen

Treibhausgasreduktion und Steigerung der Artenvielfalt in der Landwirtschaft

Gemeinwohlorientierte Kreditvergabe

Kreislaufwirtschaft und zukunftsfähiges Bauen

Die Regionalgruppe von Fridays for Future in Stuttgart hat das Klimapaket der Bundesregierung als zentrales Streikthema genannt. Es müsse "grundlegend überarbeitet werden. Wenn die GroKo weiter so radikal ihre Arbeit verweigert, muss sie andere ranlassen", forderte die Gruppe über den Kurznachrichtendienst Twitter.