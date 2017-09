Stuttgart Kretschmann: Blaue Plakette wäre planbare Ansage

Stuttgart.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich in der Debatte um die Reduzierung der Luftverschmutzung erneut für die Einführung einer Blauen Plakette für Autos ausgesprochen. "Die Blaue Plakette wäre ein Technologietreiber und eine planbare Ansage an Industrie und Verbraucher, auf die sie sich einstellen können", sagte Kretschmann der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Sie sei ein effektives, weil rechtssicheres Mittel. Mit der Plakette gäbe es Fahrverbote erst ab 2020 und dann auch nur noch für "kleine Restgrößen" an Autos.