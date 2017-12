Stuttgart Kretschmann denkt nicht ans Aufhören: "Bin nicht amtsmüde"

Stuttgart.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) denkt nach eigenem Bekunden noch lange nicht ans Aufhören. "Ich bin manchmal müde, aber überhaupt nicht amtsmüde. Ich regiere dieses Land gerne. Sie müssen noch mit mir rechnen", sagte er am Dienstag in Stuttgart. Eine Debatte um seine Nachfolge gebe es nur in den Medien - nicht in seiner Partei. Er habe gerade erst die Wahl gewonnen, sagte er mit Blick auf die Landtagswahl im März 2016. Kretschmann, der im Mai 70 Jahre alt wird, erinnerte daran, dass er bis 2021 gewählt ist.