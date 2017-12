Stuttgart Kretschmann gibt Beamtenbund Korb: keine Beihilfe

Stuttgart.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat der Forderung des Beamtenbundes eine Absage erteilt, den öffentlichen Dienst durch eine Rücknahme der Beihilfekürzungen attraktiver zu machen. Man habe schon die Absenkung der Eingangsbesoldung zurückgenommen, um Nachwuchs zu gewinnen, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Das Land habe dafür 67 Millionen Euro ausgegeben. "Wir haben da viel getan", resümierte der Regierungschef, der an diesem Mittwoch beim Gewerkschaftstag des Beamtenbundes in Ludwigsburg erwartet wird.