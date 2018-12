Stuttgart Kretschmann macht sich für Dialekte stark

Stuttgart.

Die Landesregierung sieht die baden-württembergischen Mundarten bedroht und will gegensteuern. Mit einer Tagung will sie unter Leitung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) eine Art Bestandsaufnahme vornehmen und herausfinden, wie weit das Schwäbische, das Alemannische und das Fränkische schon aus der gesprochenen Sprache verschwunden sind. Immer weniger Kinder sprächen den Dialekt ihrer Eltern, die Ortsdialekte drohten auszusterben, heißt es in der Ankündigung der Tagung "Daheim schwätzen die Leut' - Gegenwart und Zukunft der baden-württembergischen Dialekte", die am Freitag stattfinden soll. Thema ist auch, wie der Gebrauch der Dialekte im Land gestärkt werden kann.