Stuttgart.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) rechnet damit, dass die Südwest-Grünen der Bundespartei bei der Bundestagswahl am Sonntag zum Wahlerfolg verhelfen. "Wir streben bundesweit ein zweistelliges Ergebnis an. Baden-Württemberg wird dabei das Zugpferd für einen grünen Wahlerfolg sein", sagte Kretschmann der "Südwest Presse" (Dienstag). Bei der Bundestagswahl 2013 waren die Grünen nur auf acht Prozent gekommen, in den jüngsten Umfragen liegt die Partei allerdings nicht besser. Die Wahl sei noch nicht gelaufen, hielt Kretschmann dagegen. "Jetzt kommt es auf die Bronzemedaille an."