Stuttgart.

Beim Gespräch mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über kommunale Maßnahmen gegen Luftverschmutzungen durch Diesel-Autos wird Baden-Württemberg mit einer starken Delegation vertreten sein. Neben Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nehmen auch Vertreter mehrerer betroffener Kommunen aus dem Südwesten teil, darunter Stuttgart, Heilbronn, Freiburg, Tübingen und Esslingen. Das sagte ein Sprecher der Regierungszentrale am Freitag in Stuttgart. Es wird bei dem Treffen am Montag in Berlin über den Fonds "Nachhaltige Mobilität für die Stadt" beraten. Der Fonds war Anfang August beim Diesel-Gipfel in Berlin vereinbart worden. Er soll Projekte im Umfang von mindestens 500 Millionen Euro fördern. Baden-Württemberg fordert, den Fonds finanziell aufzustocken.