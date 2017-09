Stuttgart Kuhn braucht vier Schläge für Fassanstich

Stuttgart.

Vier Schläge hat Fritz Kuhn gebraucht, nun fließt das Bier aus den Zapfhähnen. Mit dem traditionellen Fassanstich eröffnete der Oberbürgermeister (Grüne) das 172. Cannstatter Volksfest in Stuttgart. "Zwei Schläge braucht es, dann noch einen für die Sicherheit und einen für Sie, Frau Faber-Schrecklein", sagte Kuhn und prostete der SWR-Moderatorin zu. Die erste Maß ging an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Dieser besucht den Wasen am Nachmittag mit Kollegen aus seinem Kabinett.