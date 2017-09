Stuttgart Kuhn nach Dieseltreffen: Mehr Geld allein reicht nicht

Stuttgart.

Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) pocht nach dem Dieseltreffen mit der Kanzlerin auf weitere Unterstützung vom Bund. "Wer gerade eine Milliarde bekommen hat, kann schlecht sagen, er werde im Stich gelassen", sagte Kuhn "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" (Dienstag). "Aber bei der Frage, welche Aufgaben der Bund lösen muss, muss mehr geschehen. Da sind wir noch nicht zufrieden." Beim Kampf gegen zu schmutzige Luft durch Diesel-Autos können belastete Städte auf zusätzliche 500 Millionen Euro vom Bund zählen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte nach einem Treffen mit gut 20 Bürgermeistern am Montag in Berlin die Aufstockung eines Fonds in Aussicht gestellt.