Kurz vor dem Schulbeginn erläutert Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) heute in Stuttgart die Situation in den Klassenräumen. Verbände werfen der grün-schwarzen Landesregierung vor, zu wenig gegen den Lehrermangel zu tun. Sie befürchten, dass im neuen Schuljahr mehr Pflichtunterricht ausfallen könnte. Als besonders betroffen gelten Grundschulen und berufliche Schulen. Eisenmann räumte kürzlich ein: "Wir sind bei der Versorgung mit Pflichtunterricht auf Kante genäht." In bundesweiten Vergleichsstudien sind die Schüler aus Baden-Württemberg zuletzt abgesackt. Am 11. September beginnt für 1,5 Millionen Schüler im Südwesten die Schule wieder.