Stuttgart.

Kurz vor der Bundestagswahl werben die Grünen in Stuttgart um die Gunst der Wähler. Heute treten Ministerpräsident Winfried Kretschmann und die beiden grünen Spitzenkandidaten in Baden-Württemberg, Cem Özdemir und Kerstin Andreae, bei einer Kundgebung auf dem Schlossplatz auf. Die Grünen stehen in den bundesweiten Umfragen bei acht Prozent und damit unter ihrem Ziel, beim Zweitstimmenergebnis zweistellig zu werden. In Baden-Württemberg, wo sie den Regierungschef stellen, zeigte eine Umfrage zuletzt zwölf Prozent für die Ökopartei. Der Bundestag wird am Sonntag neu gewählt.