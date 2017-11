Stuttgart Lagerhalle brennt lichterloh - 750.000 Euro Schaden

Stuttgart.

In der Nacht zum Donnerstag ist eine landwirtschaftliche Lagerhalle im Stuttgarter Ortsteil Plieningen in der Nähe des Flughafens in Flammen aufgegangen. Zur Brandursache ist zurzeit noch nichts bekannt Bei der Bekämpfung des Brandes kam auch ein Flugfeldlöschfahrzeug zum Einsatz. Die Polizei Stuttgart teilte mit, dass man das Gebäude in der Nacht kontrolliert abbrennen ließ.