Stuttgart Land ermahnt Autofahrer: Rettungsgasse immer bilden

Die Polizei will in den nächsten Wochen an chronischen Staustellen landesweit verstärkt kontrollieren. Das Behindern von Rettungskräften und Polizei im Verkehr wird seit dem vergangenen Jahr deutlich härter bestraft - dazu zählt auch das Missachten der Rettungsgasse. Lag das Bußgeld dafür lange bei 20 Euro, sind es jetzt mindestens 200 Euro. Werden Dritte gefährdet oder kommt es zu Sachschaden droht noch mehr. Zuletzt hatte es immer häufiger Beschwerden von Rettungskräften gegeben, sie würden bei der Arbeit behindert - durch Gaffer, aber auch durch einfach unaufmerksame Autofahrer.