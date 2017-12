Stuttgart Land startet Europadialog für mehr Transparenz in der EU

Stuttgart.

Baden-Württembergs Landesregierung beginnt aus Sorge um eine wachsende EU-Skepsis bei vielen Bürgern heute einen neuartigen Europadialog. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Europaminister Guido Wolf (CDU) wollen damit die Vorteile Europas in Erinnerung rufen. Zum Auftakt in der Liederhalle in Stuttgart werden nach Ministeriumsangaben rund 1000 Besucher erwartet. Prominente Redner sind der frühere Bundesaußenminister Joschka Fischer (Grüne) und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle.