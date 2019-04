Stuttgart Landesbischof July gegen Frühlingsfest an Karsamstag

An Karfreitag gedenken die Christen der Kreuzigung Jesu in Jerusalem. Karsamstag ist demnach der Tag der Grabesruhe. An Ostersonntag wird die Auferstehung Christi von den Toten gefeiert. "Unsere Gesellschaft verliert die Orientierung, wenn sie keine Traditionen mehr beachtet", sagte Württembergs Landesbischof am Dienstag in Stuttgart.

Zum Stuttgarter Frühlingsfest werden vom 20. April bis zum 12. Mai wieder mehr als eine Million Besucher erwartet.