Stuttgart Landkreise: 13 Millionen Euro pro Jahr vom Ministerium

Baden-Württemberg Aushub für Betonplatte am kaputten Bahntunnel beginnt

Die Deutsche Bahn (DB) beginnt mit dem Bau einer Stahlbetonplatte über dem beschädigten Tunnel der Rheintalbahn in Rastatt. Dazu werde jetzt eine Baugrube ausgehoben, teilte das Unternehmen am Sonntag in Stuttgart mit.