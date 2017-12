Stuttgart Landtag setzt Beratungen fort: Agrar und Verkehr im Fokus

Stuttgart.

Der Landtag setzt am Donnerstag (14.12.) die Beratungen zum Doppelhaushalt 2018/2019 fort. In den Blick nehmen die Abgeordneten dabei unter anderem die Etats des Agrar-, Verkehrs- und des Sozialministeriums. Seit Mittwoch werden in drei Sitzungen bis zum Freitag alle Einzeletats der Ministerien beleuchtet.