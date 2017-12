Stuttgart Landtag setzt Beratungen fort: Einzeletats im Fokus

Die Opposition dürfte die Gelegenheit nutzen, der grün-schwarzen Regierung eine verfehlte Haushaltspolitik vorzuwerfen. So hatten AfD, SPD und FDP bemängelt, dass das Land nicht größer in den Abbau der Schulden einsteigt, die 47 Milliarden Euro betragen. Davon sollen rund 500 Millionen Euro an Krediten getilgt werden.

Insgesamt plant das Land im Jahr 2018 Ausgaben in Höhe von 50,5 Milliarden Euro und im Jahr 2019 in Höhe von 51,9 Milliarden Euro. Die größten Etats entfallen auf das Kultus-, Wissenschafts- und Innenministerium. Dies hängt auch damit zusammen, dass diese Häuser die höchsten Personalausgaben, etwa für Lehrer und Polizisten, haben. In der nächsten Woche soll der gesamte Haushalt beschlossen werden.