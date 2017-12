Stuttgart Landtag streitet über Landeszentrale für politische Bildung

Stuttgart.

Die Landeszentrale für politische Bildung (LpB) ist zum Zankapfel zwischen AfD und den anderen Fraktionen im Landtag geworden. Die AfD fordert die Streichung der Landesmittel für die aus ihrer Sicht ideologiegeleitete Einrichtung. Mit den LpB-Programm-Mitteln für "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" werde ein Verein unterstützt, der linksextremen Autoren eine Plattform gebe, kritisierte der AfD-Abgeordnete Rainer Podeswa am Donnerstag in Stuttgart. Die Abschaffung würde dem Steuerzahler acht Millionen Euro im Jahr ersparen. Vertreter von Grünen, CDU, SPD und FDP hingegen unterstrichen in der Debatte über den Einzeletat des Landtags, zu dem die Zentrale gehört, deren Bedeutung für die Stärkung der freiheitlich demokratischen Grundordnung.