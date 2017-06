Stuttgart Landtagskommission wird nach Kritik doch preisgünstiger

Stuttgart.

Die Expertenkommission des Landtags zum Thema Altersvorsorge für Abgeordnete wird deutlich weniger kosten als zuletzt geplant. Nach heftiger öffentlicher Kritik an dem ursprünglich veranschlagten Gesamtbetrag von rund 400 000 Euro hat Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) am Donnerstag in Stuttgart einen neuen Vorsitz für das Gremium vorgeschlagen. Anstelle des früheren Bundesverfassungsrichters Herbert Landau soll der frühere Vizepräsident des Bundesverwaltungsgerichtes, Michael Hund, die Kommission leiten. Damit sinken die Kosten auf 197 200 Euro, wie Aras nach einem Gespräch mit den Fraktionschefs in Stuttgart sagte.