Stuttgart Landtagspräsidentin Aras wünscht sich schnellere Schritte bei Klimapolitik

Stuttgart. Im Rahmen des Klimastreik-Aktionstages am Freitag in Stuttgart hat die baden-württembergische Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) schnellere Schritte in der Klimapolitik angeregt. In einem Interview mit einem Reporter unserer Zeitung sagte sie, sie wünsche sich schnelle Schritte und vor allem auch umfassendere Maßnahmen. Auch deshalb sei sie unter anderem bei der Klima-Demo. Man kenne die Fakten, es ginge jetzt darum, zu handeln. Es sei längst schon fünf nach zwölf, nicht mehr fünf vor zwölf.