Stuttgart.

Verbraucherschutzminister Peter Hauk (CDU) lässt nicht locker und fordert weiterhin zusätzliche Stellen für die Untersuchung von Lebensmitteln. Die Überwachung und die Untersuchung von Produkten und Gebrauchsgegenständen müsse funktionieren, sagte Hauk. Dies tue sie in Baden-Württemberg. Aber Krisen, wie die der aktuellen mit Fipronil in Eiern, brächten das Personal an die Grenzen. "Hier dürfen wir als Staat nicht wegschauen. Deshalb haben wir beim Finanzministerium eine Aufstockung der Stellen in unseren Untersuchungsämtern gefordert, leider bisher ohne Erfolg." Der CDU-Politiker stellt heute in Stuttgart den Jahresbericht der Lebensmittelüberwachung vor.