Stuttgart Löw ruft größten Konkurrenzkampf in seiner Trainerzeit aus

Stuttgart.

Schon vor dem ersten Treffen in der WM-Saison hat Joachim Löw den größten Konkurrenzkampf in seiner Zeit als Bundestrainer ausgerufen. "Ich erwarte, dass es den härtesten Konkurrenzkampf geben wird, den wir je erlebt haben", sagte Löw in einem Interview der "Stuttgarter Zeitung" und der "Stuttgarter Nachrichten" (Dienstag-Ausgaben). Der DFB-Chefcoach bereitet sein Team ab Dienstag in Stuttgart auf die WM-Qualifikationspartien am Freitag in Prag gegen Tschechien sowie drei Tage später in Stuttgart gegen Norwegen vor.