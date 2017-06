Stuttgart Lotto-Überschuss für die Kunst: Landesmuseum zeigt Einkäufe

Stuttgart.

Mit Überschüssen der Lotto-Gesellschaft hat das Landesmuseum Württemberg in Stuttgart weitere Kulturschätze gekauft. Das Ölgemälde "Württemberg in der Neuzeit" von Ferdinand Keller vom Ende des 19. Jahrhunderts dokumentiere eindrücklich, wie sich Württemberg damals selbst gerne darstellte, erklärte Matthias Ohm, Leiter der Abteilung Kunst- und Kulturgeschichte, am Mittwoch in Stuttgart. Es sei jüngst vergleichsweise günstig für 9000 Euro ersteigert worden. In den vergangenen zehn Jahren konnte das Landesmuseum aus Lottomitteln 35 Objekte ankaufen - für zusammen 750 000 Euro.