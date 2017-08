Stuttgart/Backnang.

Ein Teilnehmer beim Eurojackpot aus der Nähe von Backnang kann sich über einen Millionengewinn freuen. Wie die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg am Samstag in Stuttgart mitteilte, erzielte der Spieler bei der Ziehung am Freitag eine Summe von mehr als 2,73 Millionen Euro. Im Land ist es in diesem Jahr bereits der zwölfte Millionengewinn.