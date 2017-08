Stuttgart Luftreinhalteplan für Stuttgart in der Schwebe

Stuttgart.

Der neue Luftreinhalteplan für Stuttgart wird nicht wie ursprünglich vorgesehen am Donnerstag (31.8.) verkündet. Ein Sprecher des Verkehrsministeriums in Stuttgart begründete dies am Mittwoch damit, dass die schriftliche Begründung des Urteils des Verwaltungsgerichts Stuttgart von Ende Juli noch nicht eingegangen sei. Das Gericht hatte entschieden, dass die vorgesehenen Maßnahmen für saubere Luft nicht ausreichten.