Stuttgart Mädchen wird von Betreuern vergessen: Polizei hilft

Stuttgart.

Ein kleines Mädchen ist in der Eiswelt Stuttgart von seinen Betreuern vergessen worden. Polizisten kümmerten sich um das Kind - und bekamen später ein Dankesschreiben vom Vater. Unter anderem mit den Worten "Was tränenreich begann, war für alle Beteiligten später ein schönes Geschenk" veröffentlichte die Polizei den Dank am Montag auf Twitter.