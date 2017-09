Drogenrazzia in Stuttgart Kripo zerschlägt Stuttgarter Drogenhändlerring

Einen dicken Fang machten Ermittler gegen organisierte Kriminalität an mehreren Orten von Stuttgart bis Barcelona: Bei einem Schlag gegen einen Drogenhändlerring landeten zehn Beschuldigte in Haft, 26 Kilogramm Marihuana gingen an die Polizei.