Stuttgart.

Ein 41-Jähriger ist in Stuttgart von der Stadtbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann war nach Angaben der Polizei am Dienstagabend im Stadtteil Wangen kurz vor einer Haltstelle beim Überqueren der Gleise von dem Zug erfasst worden. Er starb noch an der Unfallstelle. Am Abend war der Bahnverkehr in dem Bereich komplett gesperrt.