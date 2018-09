Stuttgart Mann wird vom eigenen Fahrzeug überrollt

Geburten in Stuttgart Charlottenhaus gibt die Geburtshilfe auf

Im Stuttgarter Charlottenhaus werden vom 1. Januar 2019 an keine Kinder mehr auf die Welt kommen. Am Dienstagmorgen um 8 Uhr hat die Klinikleitung die Mitarbeiter informiert, die am Standort gehalten werden sollen. Doch können die anderen Geburtskliniken den Wegfall des Angebots kompensieren?