Stuttgart Mappus: Merkel ist nicht alleine schuld an Wahlergebnis

Stuttgart.

Der frühere Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Debatte um die Unionsverluste bei der Bundstagswahl in Schutz genommen. "Ich habe kraft eigener Erfahrung ein Problem damit, wenn einer Person im Vorfeld einer Wahl zugejubelt wird, und dann plötzlich, wenn das Wahlergebnis nicht stimmt, alles infrage gestellt wird", sagte Mappus der "Pforzheimer Zeitung" (Donnerstag). "Deshalb halte ich von der Personaldiskussion um Angela Merkel gar nichts, zumal der Kurs der Kanzlerin von vielen anderen in der Partei mitgetragen wurde."