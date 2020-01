Stuttgart Martin Körner will Oberbürgermeister werden

Stuttgart.

Der SPD-Politiker Martin Körner strebt an die Spitze der Stadt Stuttgart. "Ich will Oberbürgermeister von Stuttgart werden. Stuttgart braucht eine neue Dynamik an der Spitze der Stadt", sagte Körner am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatten "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" (Freitag und Online-Ausgabe) über Körners Entscheidung berichtet.