Stuttgart Mehr Berufsorientierung für Haupt- und Werkrealschulen

Stuttgart.

An den Haupt- und Werkrealschulen im Südwesten soll die Berufsorientierung gestärkt werden, um jungen Menschen einen reibungslosen Übergang in eine duale Ausbildung zu ermöglichen. So werde die Zusammenarbeit mit den beruflichen Schulen intensiviert, teilte das Kultusministerium am Freitag in Stuttgart mit. Die jungen Menschen sollen konkrete Einblicke in die Ausbildungsinhalte verschiedener Berufsbilder wie Schreiner, Bäcker oder Erzieher erhalten. Vom Frühjahr 2018 sollen Achtklässler bei sogenannten Werkstatttagen erste Erfahrungen mit der dualen Ausbildung sammeln.