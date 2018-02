Stuttgart Mehr Verkehrstote: Minister kündigt Blitzer-Offensive an

Stuttgart.

Nach einem deutlichen Anstieg an tödlichen Unfällen auf Baden-Württembergs Straßen hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) eine Blitzer-Offensive gegen Raser angekündigt. "Wir fahren den Kontrolldruck hoch und setzen verstärkt auf neuste Technik", sagte Strobl am Dienstag in Stuttgart. An Autobahnen etwa setze man im Kampf gegen Raser auf ein neues, mobiles Blitzgerät: Der "Enforcement-Trailer", eine Art Anhänger, kann ohne Personal mehrere Tage selbstständig das Tempo kontrollieren. Verstärkt sollen auch zivile Video-Autos oder Handlasermessgeräte zum Einsatz kommen.