Stuttgart Messerattacke auf Tochter: Vier Jahre Haft für 42-Jährige

Stuttgart/Pleidelsheim.

Neun Monate nach einer beinahe tödlichen Attacke auf ihre Tochter und deren Freundin in Pleidelsheim bei Ludwigsburg ist eine 42-Jährige zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Stuttgart sah es am Dienstag als erwiesen an, dass die Frau ihre Opfer am 11. Januar nicht ermorden wollte, deren Tod bei der Messerattacke jedoch billigend in Kauf nahm. Die Altenpflegerin hatte eingeräumt, am Ausbildungsplatz ihrer damals 18 Jahre alten Tochter, einem Friseursalon, mit einem Küchenmesser auf die beiden Freundinnen eingestochen zu haben. Die damals ebenfalls 18 Jahre alte Freundin der Tochter wurde lebensgefährlich verletzt.