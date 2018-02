Stuttgart Michael Jackson Musical kommt nach Stuttgart

Am 29.August 2018 wäre Michael Jackson 60 Jahre alt geworden. Gestorben ist der Popstar, der mehr als 350 Millionen Tonträger verkaufte, am 29. Juni 2009. Das Musical "Beat it" widmet sich dem Leben und Werken Michael Jacksons mit seinen größten Hits.

Nur ein Termin in Stuttgart

Das Musical tourt ab dem 29.August 2018 durch über 50 Städte in Deutschland und Österreich. Am 6.März 2019 gastiert es auch in Stuttgart. Der Vorverkauf startet am Freitag, 9. Februar auf eventim. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am 16. Februar bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und über www.beat-it-musical.com

Die zweistündige Hommage von Produzent Oliver Forster, der auch das Muscial über Falco konzipierte, verfolgt die ersten Schritte Jacksons im Musikbusiness bei den "Jackson 5", die Hit-gespickte Solokarriere aber auch die persönlichen Veränderungen des Sängers. Gleich mehrere Jackson-Darsteller singen, tanzen und mimen dabei die Musik-Legende.

25 der größten Jackson-Hit werden auf der Bühne dargestellt, darunter Songs wie „Dirty Diana“, „Thriller“, „Man In The Mirror“, „Billie Jean“, „Beat it“ oder „ABC“. Original-Bildmaterial und Zitate von Freunden und Weggefährten wie Elisabeth Taylor, Eddie Murphy oder Diana Ross sollen die Lebensgeschichte von Michael Jackson zusätzlich illustrieren.

