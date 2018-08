Stuttgart Miese Luft am Neckartor: Gericht setzt Zwangsgeld fest

Stuttgart. Im Streit um die miese Luft im Stuttgarter Talkessel hat das Verwaltungsgericht (VGH) ein Zwangsgeld von 10 000 Euro gegen das Land festgesetzt. Das Land unternehme nach wie vor nichts, um einen 2016 mit zwei Anwohnern der stark mit Schadstoffen belasteten Kreuzung "Am Neckartor" geschlossenen Vergleich umzusetzen. Daher sei die Festsetzung eines Zwangsgeldes geboten, teilte das Gericht am Donnerstag mit (Az.: 13 K 5058/18). Damals hatte das Land den Anwohnern zugesagt, den Verkehr am Neckartor an Tagen mit hoher Luftbelastung ab 2018 um 20 Prozent zu reduzieren.