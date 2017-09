Stuttgart Ministerin Bauer präsentiert neues Hochschulgesetz

Stuttgart.

Die Stimme der Doktoranden soll an den Universitäten künftig mehr Gewicht haben. Mit einer Novelle des Landeshochschulgesetzes will Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) die Doktoranden zu einer eigenen Gruppe ähnlich wie Studenten und wissenschaftliche Mitarbeiter zusammenfassen. Den Anhörungsentwurf stellt sie dem Kabinett heute in Stuttgart vor und erläutert ihn am Nachmittag der Öffentlichkeit. Die Doktoranden erhalten einen eigenen Status im Senat der Hochschulen - wie das Ministerium betonte, ein Novum in Deutschland. Die Änderung war nach einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes Baden-Württemberg notwendig geworden.