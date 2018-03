Stuttgart Ministerium: Gefärbte Ostereier größtenteils unbedenklich

Stuttgart.

Gefärbte Eier aus dem Supermarkt sind im Südwesten größtenteils gesundheitlich unbedenklich. Von 143 zwischen 2016 und 2018 untersuchten Eierpackungen seien nur in 3 Packungen verdorbene Eier gefunden worden, teilte das Ministerium für Verbraucherschutz am Mittwoch in Stuttgart mit. Bei 21 Packungen fehlten demnach vorgeschriebene Angaben zum Haltbarkeitsdatum.