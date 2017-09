Stuttgart Ministerium testet Diesel-Nachrüstungen per Hardware

Beim Dieselgipfel der Bundesregierung Anfang August hatten die deutschen Hersteller Software-Updates sowie Umtauschprämien zugesagt, damit sich Besitzer älterer Modelle saubere Neuwagen kaufen. Umbauten an Motoren, also an der Hardware, lehnt die Branche aber bisher ab mit der Begründung, sie seien zu aufwendig und zu teuer.

In Stuttgart werden die Werte für Feinstaub und Stickoxid seit Jahren gerissen. Die grün-schwarze Landesregierung will aber Fahrverbote für ältere Diesel-Autos vermeiden, die mit einem Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart von Ende Juli drohen. Das Gericht hatte auf Klage der Deutschen Umwelthilfe hin entschieden, dass die im Entwurf eines neuen Luftreinhalteplans vorgesehenen Maßnahmen nicht reichen, um die Luft in Stuttgart nachhaltig zu verbessern. Ohne Fahrverbote könne es eigentlich nicht gehen, so das Gericht.

Kritiker bezweifeln aber, dass die Luft mit den von der Industrie angebotenen Software-Updates merklich sauberer zu bekommen ist. Das Verkehrsministerium betont, es müssten alle verfügbaren technischem Möglichkeiten ausgeschöpft und die möglichen Verfahren zur Stickoxid-Minderung überprüft werden. Bei dem nun anstehenden Test sollen die auf dem Markt verfügbare Technik zur Abgasreinigung mit einer intelligenten Software kombiniert werden. Sollte der Test erfolgreich sein, hätte die Politik ein Druckmittel in der Hand, um die Industrie zum Angebot entsprechender Lösungen zu bewegen.