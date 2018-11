Stuttgart Mit Bajonett angegriffen - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Obertürkheim.

Am Sonntagmorgen (11.11.2018) hat die Polizei nach einem Streit einen 35 Jahre alten Mann in einem Wohnheim an der Rüderner Straße festgenommen. Er steht im Verdacht, einen Kontrahenten mit einem Bajonett verletzt zu haben. Der 35-Jährige hatte ersten Erkenntnissen zufolge gegen 6 Uhr einen 29-jährigen Mann in dessen Zimmer mit einem Bajonett attackiert. Der 29-Jährige erlitt beim Angriff des offenbar deutlich Alkoholisierten Abwehrverletzungen am Arm.